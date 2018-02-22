Hükümet harekete geçti! Çocuk tacizinde çok önemli karar

Cinsel istismara karşı getirilecek düzenlemede 'iyi hal'in olmayacağını kaydeden Mahir Ünal, iyi hale sığınmanın önünün kesileceğini söyledi.

TRT Haber'de Aysun Torun'a konuşan Ünal, "Bu tür meselelerin iyi hali olmaz. Birilerinin iyi hale sığınmasının önünün alınması anlamında Adalet Bakanlığı da gerekli açıklamaları yaptı" dedi. Sorunun hem hukuki hem tedavi ayağı olduğunu kaydeden Ünal, "Her ikisini de dikkatle ele almak gerekiyor. Baktığınız zaman sorun pedofili sorunu mu, şiddet sorunu mu? Kişinin başka özelliklerinden kaynaklanan sorun mu" dedi.

Ünal, sorunun sosyal ayağının ve psikolojisinin de iyi tahlil edilmesi gerektiğini söyledi.

İYİ HAL İNDİRİMİ NEDİR

İyi hal indirimi, Türk Ceza Kanunu’nun 62. maddesinde ‘takdiri indirim nedenleri’ başlığı altında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre indirim sebepleri varsa suçluya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis cezası; müebbet hapis cezası yerine de 25 yıl hapis cezası verilebiliyor.

HAKİM İNDİRİM KARARI VEREBİLİYOR

Diğer cezalar bakımından ise cezaların altıda birine kadar indirim öngörülüyor. Ceza indirim yapılmasına sebep olan durumlar ise suçu işleyenin geçmişi, sosyal ilişkileri, mahkeme süresince takındığı tutum ve davranışları olabiliyor. Hakim bu hususları dikkate alarak yasada yer alan madde doğrultusunda indirim kararı verebiliyor.