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Hükümet düğmeye bastı! İşte alınacak memur sayısı

Hükümet düğmeye bastı! İşte alınacak memur sayısı

Kamu kurumları, 20 bin 239 memur alımı için harekete geçti. Alımlarda başı 10 bin kişiyle Polis Akademisi, 7 bin kişiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çekiyor

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 09:35 - Güncelleme: 14-03-2018 09:35

Özel sektörün yanı sıra kamu da istihdam için kolları sıvadı. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atamasını yapmaya hazırlanırken, kamu kurumları 20 bin 239 memur istihdamı için süreci başlattı. Polis Akademisi Başkanlığı (POMEM) 10 bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 7 bin, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 549, Aile Bakanlığı 155, Gümrük Bakanlığı 40 kişi alacak. Ayrıca tüm kurumlara 2 bin 500 engelli personel ataması yapılacak.

ŞARTLAR AÇIKLANDI
YSK'nın alımına başvurmak için en az lise mezunu olmak gerekiyor. Zabıt katibi kadroları için 2 yıllık, mühendislik kadroları için de 4 yıllık üniversite mezunu olmak gerekiyor. POMEM'e başvuru için ise lisans mezunları için yapılan 2016 veya 2017 yılı KPSS'lerin birinden 'P3' puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS'den 'P93' puan türünden en az 70 ve üzeri puan alma şartı bulunuyor.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK ?
Adaylar 23 Mart'a kadar 'pa.edu.tr' internet adresinden e-Devlet şifresi ile ön başvurularını yapabilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 7 bin personel olarak; öğretmen, mühendis, pilot, güverte ve makine subayı alacak. KPSS'den 60 puanı bulunan adaylar başvurabilecek. 18 ile 35 yaş arasında alımlar yapılacak.

GÜMRÜK BAKANLIĞI DA ALIM YAPACAK
Gümrük Bakanlığı; 40 koruma güvenlik görevlisi, veznedar, ambar memuru, mütercim, kimyager, diyetisyen, teknisyen, tekniker ve mühendis alacak.

ALIMLAR HANGİ İLLERDE OLACAK
Alımlar Ankara, Bursa, Van, İstanbul, Mersin, Kocaeli, Edirne, Gaziantep, Şırnak, Ağrı ve Diyarbakır için olacak. KPSS'den 70 puanı olanlar 'gtb.gov.tr' adresinden başvurabilecek.

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