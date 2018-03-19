Hugh Jackman'dan hayranlarını üzen açıklama

Avustralyalı aktör Hugh Jackman, Logan ya da Wolverine adıyla tanınan karakteri daha fazla oynamayacağını açıkladı.

49 yaşındaki ünlü oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu seçildiği 2018 Empire Ödülleri kırmızı halısında, “Logan olacak ama benimle değil. Bir başkası oynayacak” dedi.

Jackman, 17 yıl boyunca hayat verdiği Wolverine karakterine Logan filmiyle veda etmişti, ancak ünlü oyuncunun bu role yeniden dönebileceği konuşuluyordu.