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Hubble Uzay Teleskobu'nun arızası giderildi

Hubble Uzay Teleskobu'nun arızası giderildi

Geçtiğimiz günlerde arıza veren Hubble Uzay Teleskobu, 9 günlük aranın ardından bugün yeniden çalıştı.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 15:59 - Güncelleme: 18-01-2019 15:59

Geçtiğimiz günlerde 3 numaralı geniş alan kamerası bozulan ve bu yüzden de keşif görevlerine ara vermek zorunda kalan Hubble uzay teleskobundaki arıza giderildi.

Geniş Alan Kamerası 3, sorunsuz olarak yeniden çalışır hale geldi ve bugün ilk bilimsel gözlemini yaptı.

Sorunun kaynağı, voltaj değerlerinin güvenli aralığın üstüne çıkması olarak gösteriliyordu. Yapılan incelemelerde ise voltaj değerlerinde bir sorun olmadığı ancak değerleri ölçen telemetre devrelerinden gelen bilginin doğru olmadığı ortaya çıktı. Uzaktan yapılan bir sıfırlama işleminden sonra sistem olması gerektiği şekilde işlemeye başladı.

3 nolu geniş alan kamerası, Hubble’ın üzerinde bulunan pek çok farklı ekipmandan bir tanesi. Bu kameranın arızalı olduğu dönemde istasyonda bulunan diğer ekipmanlar görevlerine olağan şekilde devam etti.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı’nın ortak çalışması olan Hubble Uzay Teleskobu, ilk olarak 25 Nisan 1990’da fırlatılmıştı. 3 nolu geniş alan kamerası ise Hubble’a yapılan son servis seferinde takılmıştı.

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