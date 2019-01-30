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Huawei'nin orijinal deri kılıflı yeni modeli Y6 Pro 2019 tanıtıldı

Huawei'nin orijinal deri kılıflı yeni modeli Y6 Pro 2019 tanıtıldı

Çin'in yükselen devi Huawei, merakla beklenen modeli Y6 Pro 2019'u resmen tanıtı. Modelin ne kadarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ise merak konusu oldu.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 17:07 - Güncelleme: 30-01-2019 17:07

Huawei'nin büyük ilgi gören Y serisinin yeni modeli tanıtıldı. Deri arka panel tasarımı ile yüksek ekran/gövde oranı ve metal çerçeveleri ile oldukça farklı bir tasarım anlayışı sunan Huawei Y6 Pro 2019, beğenileri şimdiden üzerine toplamış durumda.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, Y serisinin en yeni modeli olan Huawei Y6 Pro 2019’u resmi olarak tanıttı. Huawei’nin açıklamasına göre Y6 Pro 2019, deri arka panel tasarımına sahip ilk damla çentikli akıllı telefon olma özelliğine sahip olacak.

Webtekno'nun haberine göre Huawei, tanıtılan modelin hangi işlemciden güç aldığını açıklamadı. Ama 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı, cihazın giriş seviye bir model olduğunu gösteriyor. Yine de damla çentikli tasarım, giriş seviye bir model için yüksek ekran/gövde oranı sunuyor.

Huawei Y6 Pro 2019'un özellikleri
3GB RAM, 32GB depolama
6.09 inç (1520 x 720 piksel) HD+ ekran
13 MP arka kamera
8 MP ön kamera
Android 8.1 Oreo işletim sistemi
3.000mAh batarya

Orta segment kullanıcılara hitap edecek olan ve fiyatı henüz açıklanmayan bu modelin Şubat ayının ilk haftasına satışa sunulması bekleniyor.

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