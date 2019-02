Huawei'nin katlanabilir telefonundan müjdeli haber geldi

Dünyanın en büyük telefon üreticilerinin başında gelen Huawei, bugün itibarıyla yeni bir tanıtım posteri daha yayınladı. Çinli şirket yayınladığı posterle birlikte katlanabilir ekranlı telefonunu MWC 2019 sırasında göstereceğini belirtti.

Samsung katlanabilir ekranlı modelini 2019 içerisinde satışa çıkarmaya hazırlanırken, Huawei de vakit kaybetmeden harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde Huawei’nin katlanabilir ekranlı telefon konusunda sona geldiğini belirtilmişti. 5G destekli olacağı da söylenen yeni Huawei modeli hakkında bir başka detay ise resmi Huawei sayfasından geldi.

Çinli telefon üreticisinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görsel ile Huawei katlanabilir ekranlı telefon modelinin Mobile World Congress 2019 kapsamında paylaşılacağına dair ilk ipucu verildi.

Adı ne olacak?

Katlanabilir telefonun Mate F, Mate Flex, Mate Flexi ya da Mate Fold gibi isimler alması bekleniyor.

Come with us to explore #ConnectingTheFuture LIVE from #MWC @GSMA. Are you ready to reveal the unprecedented? #HuaweiMWC #MWC2019 pic.twitter.com/ErPD7eKMh1