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Huawei'nin Çinli yöneticisine 'casusluk' suçlaması!

Huawei'nin Çinli yöneticisine 'casusluk' suçlaması!

Teknoloji devi Huawei'in Çinli yöneticisi, Polonya'da 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı. Güvenlik birimlerinin, Huawei'nin ve yerel iletişim sağlayıcı Orange Polska şirketinin Varşova'daki bürolarını aradığı, belgelere ve elektronik verilere el koyduğu ifade edildi.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 21:21 - Güncelleme: 11-01-2019 21:21

Polonya devlet televizyonu TVP'nin, İç Güvenlik Ajansına dayandırdığı haberine göre, Huawei'in Çinli yöneticisi ve yerel bir şirketin eski çalışanının salı günü gözaltına alındığı bildirildi.

Kimliği 'Veicing V' olarak açıklanan Çinli yönetici ve geçmişte gizli servis için de çalışan Polonya vatandaşı bir kişinin, 'Çin devleti adına casusluk yapmakla' suçlandıkları belirtildi.

Polonya güvenlik birimlerinin, Huawei'nin ve yerel iletişim sağlayıcı Orange Polska şirketinin Varşova'daki bürolarını aradığı, belgelere ve elektronik verilere el koyduğu ifade edildi.

Gözaltına alınan Huawei'nin yöneticisi ve diğer kişinin evlerinde de arama yapılırken, Polonya özel servisinin yöneticilerinden Maciej Wasik, gözaltıların uzun süren bir soruşturmanın neticesi olduğunu belirterek, 'her iki kişinin de Polonya'ya karşı casusluk faaliyetleri yürüttüklerini' söyledi.

TVP, masum olduklarını savunan Çinli yönetici ve Polonya vatandaşının ifade vermeyi kabul etmediğini, suçlu bulunmaları halinde 10 yıla kadar hapse mahkum edilebileceklerini duyurdu.

Huawei'nin Çin'deki merkezi ise durumun soruşturulduğu açıklamasını yaptı.

Açıklamada, 'Huawei'nin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki düzenlemelere ve tüm yasalara uyduğu, çalışanlarından da bunu talep ettiği' ifadesine yer verildi.

Çin'in Varşova Büyükelçiliğinden bir yetkili de Pekin yönetiminin konuya çok önem verdiğini, Çinli temsilcilerin Polonya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek meseleyi ele aldıklarını kaydetti.

HUAWEI KRİZİ

Kanada, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Washington yönetiminin talebi üzerine Mıng Vancou'u 1 Aralık'ta Vancouver'da uçakla aktarma yaparken gözaltına almış, olay basına daha sonra açıklanmıştı.

Çin, Kanada'nın Pekin Büyükelçisi John McCallum'u Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve Mıng'ın serbest bırakılmasını talep ederek, aksi durumda bunun 'ciddi sonuçları olacağı' uyarısında bulunmuştu.

Çin tarafı, Mıng olayından sonra Kanadalı iş adamı ve girişimci Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig'in 'ulusal güvenliği tehdit eden etkinliklere karıştıkları' gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.

Huawei Mali İşler Direktörü Mıng, 12 Aralık'ta Kanada'da çıktığı mahkeme tarafından 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmıştı.

Kanada'dan 3 Ocak'ta yapılan açıklamada, Çin'in 1 Aralık'tan bu yana 13 Kanada vatandaşını gözaltına aldığı, ancak bunlardan 8'inin serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Kanada makamları, Çin hapishanelerinde tutulan vatandaşlarının sayısının 200'ü aştığını belirtiyor.

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