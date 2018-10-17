Huawei yeni amiral gemilerini tanıttı! Bataryası ve kamerası rakipsiz

Çin merkezli teknoloji devi Huawei yeni amiral gemisi modelleri Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X'i İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirdiği lansman ile tanıttı.

MATE 20’NİN ÖZELLİKLERİ NELER?: 6.53 inç ekrana ev sahipliği yapan Huawei Mate 20 FHD ekran çözünürlüğüne sahip. Modelin sunduğu ekran değeri 2244 x 1080 piksel. Kirin 980 işlemci ile birlikte gelen model, Android 9 işletim sistemi ile birlikte geliyor. Kirin 980, günlük yaşamda kullandığımız yapay zekâ uygulamalarını destekliyor.

7nm değerindeki Kirin 980 yonga seti, basit tabiriyle tırnak büyüklüğünde 6,9 milyar transistörü barındırıyor. Yeni HUAWEI Mate 20 serisi, 10nm yonga setlerine kıyasla 1,6 kat transistörle, AI yonga seti yüzde 20 geliştirilmiş performans ve yüzde 40 verimlilik sağlıyor.

IP 53 sertifikasına sahip olan Huawei Mate 20’de firma tercihini 4 bin mAh değerindeki bir bataryadan yana kullanmış. Cihaz ‘Super charge’ özelliğine de sahip. Güçlü pil performansı, bir günden daha uzun süre aktif kullanıma imkân veriyor.