Huawei yeni akıllı hoparlörünü tanıttı fiyatı ve özellikleri göz doldurdu

Huawei AI Speaker bu kez geleneksel bir akıllı hoparlör tasarımında yani bir ağ ekipmanı barındırmıyor. Amazon Echo Dot ve Apple HomePod arasında bir tasarıma sahip olan AI Speaker firmanın kendi Çince dijital asistanını barındırıyor.

6 adet mikrofon daha doğru bir şekilde sesi algılayabilirken ayrıca farklı sesleri de ayırt edebiliyor.

Üst kısımda ses kontrolleri ve çağrı için fiziksel tuşlara yer verildi.

İç kısımda ise 2.25 inçlik Hi-Fi sürücü ve 10 watt hoparlör yer alıyor.

Fiyatı 60 dolar

Huawei akıllı telefonlarında gördüğümüz Histen ses teknolojisi hoparlörde de kullanılmış. Bu teknoloji ses performansını artırmaya yarıyor. Ayrıca Dynaudio ortaklığı ile üst seviye ses kalitesi elde edilmiş. Huawei AI Speaker için 60 doları gözden çıkarmanız gerekiyor.