Huawei P20 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu

Huawei'nin üç arka kameralı amiral gemisi modeli Huawei P20 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu.

Huawei P20 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu

Huawei'nin üç arka kameralı amiral gemisi modeli Huawei P20 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu. Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin amiral gemisi modeli Huawei P20 Pro için beklenen açıklama geldi. Şirketin şimdiye kadar yaptığı en iyi telefon konumunda bulunan Huawei P20 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu.

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Huawei P20 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu

Huawei P20 ile beraber tanıtılan P20 Pro'nun Türkiye fiyatının 4 bin 999 TL olduğu açıklandı. Peki Huawei P20 Pro ile kullanıcılara hangi özellikler sunuldu? İşte Huawei P20 Pro hakkında bilmeniz gereken her şey. Huawei P20 Pro'da 6.1 inç büyüklüğünde 1080x2240 (Full HD+) çözünürlüğünde OLED ekrana yer veriliyor.

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Huawei P20 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu

8 çekirdeğe ev sahipliği yapan modelin batarya değeri 4 bin mAh. Akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği ise 40 + 20 + 8 MP değerlere sahip üç arka kameraya sahip olması. Akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği ise 40 + 20 + 8 MP değerlere sahip üç arka kameraya sahip olması. Telefon Android 8.1 işletim sistemi ile geliyor.

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Huawei P20 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu

Huawei P20 Pro 128 GB depolama alanına sahip. Model hızlı şarj özelliğine de sahip. Huawei'nin üç arka kameralı amiral gemisi modeli Huawei P20 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu. Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin amiral gemisi modeli Huawei P20 Pro için beklenen açıklama geldi. Şirketin şimdiye kadar yaptığı en iyi telefon konumunda bulunan Huawei P20 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu.

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