  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGazze acil yardım bekliyor
eposta yazdır zoom+ zoom-

Huawei MateBook 13 tanıtıldı 2 saniyede 1000 fotoğraf atabiliyor!

Huawei MateBook 13 tanıtıldı 2 saniyede 1000 fotoğraf atabiliyor!

Huawei, Çin’de düzenlediği etkinlikte ofis ve ev kullanımına hitap eden yeni dizüstü bilgisayar modeli MateBook 13’ü duyurdu. Bilgisayarlarda da görmeye başladığımız ince çerçeve tasarımları, bu modelde de kullanılmış.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-11-2018 01:36 - Güncelleme: 08-11-2018 01:36

Huawei MateBook 13, 2160x1440 piksel çözünürlüğe sahip 3:2 oranında 13 inçlik bir IPS ekrana sahip olan cihaz, bu ekranda 100% sRGB renk gamutu sunuyor.

Huawei MateBook 13, şirketin en yeni amiral gemileri olan Mate 20 serisi ile birlikte tanıtılan Huawei Share 3.0 teknolojisini destekleyen ilk Huawei dizüstü bilgisayar oldu. NFC tabanlı bu teknoloji, EMUI 9.0 ve NFC yongasına sahip Huawei akıllı telefonların dizüstü bilgisayar ile kurduğu bağlantıda 1000 adet fotoğrafı sadece iki saniye gibi kısa bir sürede aktarabiliyor.4.4mm’lik inceliğe sahip olan MateBook 13, %88’lik ekran/gövde oranı ile iyi bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Tüketiciler, UHD620 grafik kartına sahip 8. nesil Intel Core i5-826U işlemcili versiyon ya da NVIDIA MX150 grafik kartına sahip yine 8. nesil Core i5-8560U işlemcili versiyondan birini seçebilirler. 42 mW batarya ile güçlendirilen modelde kulaklık ve USB Type-C girişi bulunuyor.

Huawei, cihaz için fiyat açıklamış olmasa da ön siparişlerin Aralık ayından itibaren başlayacağını belirtti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Huawei MateBook 13 tanıtıldı 2 saniyede 1000 fotoğraf atabiliyor! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Heyt Bee... 08 Kasım 2018 01:53 Dogmatizmi bırak çalışmaya bak.Geleceğin aydınlansın.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro