Huawei Mate 9 modelini kullananlara Android Pie müjdesi

Huawei Mate 9 kullanıcılarının merakla beklediği Android Pie güncellemesi önceki gün cihazlara sunuldu. Kutudan ilk çıktığında Android 7 Nougat işletim sistemi yüklü olarak gelen, daha sonra da Android 8 Oreo güncellemesi alan Huawei Mate 9'ların bu kez Android 9 Pie güncellemesini de yükleyebiliyor olması, kullanıcıları sevindirdi.

Güncelleme ile HiVision özelliği bu cihazlara ilk kez geliyor. Google Lens uygulamasına rakip olarak geliştirilen HiVision ile akıllı telefonunuz çevrenizdeki objeleri tanıyabilecek. Örneğin kameraya gösterdiğiniz bir meyvenin kalorisini ve ağırlığını görebiliyorsunuz. Ayrıca uygulama gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor.

Ayrıca Huawei Share özelliği de aktif hale geldi. Bu özellik ile başka cihazlarla daha kolay paylaşım yapmanız ve kabloya gerek duymadan yazıcıdan çıktı alabilmeniz mümkün olacak.

Google’ın Dijital Denge uygulamasına benzer bir özellik de yeni güncellemeyle birlikte geliyor. Böylece hangi uygulamada ne kadar süre geçirdiğinizi görebilecek ve gece yatmadan önce gözlerinizi dinlendirmek için ekran renklerini gri tonlamalı yapabileceksiniz.