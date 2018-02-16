Hakimler Savcılar Kurulu 17 Hakim ve savcıyı açığa aldı... HSK 2. Dairesi tarafından açıklanan son dakika kararına göre 17 hakim ve savcı FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alındı...
HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "HSK’nın FETÖ terör örgütüyle iltisaklı hakim savcılarla ilgili çalışmaları tamamlanmış değil. Bilgiler geldikçe güçlü, inandırıcı, kanaat verici bilgiler geldikçe onların doğruluğu hakkında da gerekli araştırmaları yaparak hızla HSK yine adımlarını atmaya devam ediyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek" dedi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN HSK'dan 17 hakim ve savcı ile ilgili flaş FETÖ kararı haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER