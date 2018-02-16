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HSK'dan 17 hakim ve savcı ile ilgili flaş FETÖ kararı

HSK'dan 17 hakim ve savcı ile ilgili flaş FETÖ kararı

Hakimler Savcılar Kurulu 2. Dairesi, FETÖ soruşturmaları kapsamında 17 hakim ve savcının açığa alınmasına karar verdi.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 15:50 - Güncelleme: 16-02-2018 16:18

Hakimler Savcılar Kurulu 17 Hakim ve savcıyı açığa aldı... HSK 2. Dairesi tarafından açıklanan son dakika kararına göre 17 hakim ve savcı FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alındı...

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "HSK’nın FETÖ terör örgütüyle iltisaklı hakim savcılarla ilgili çalışmaları tamamlanmış değil. Bilgiler geldikçe güçlü, inandırıcı, kanaat verici bilgiler geldikçe onların doğruluğu hakkında da gerekli araştırmaları yaparak hızla HSK yine adımlarını atmaya devam ediyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Vatandaş 16 Şubat 2018 16:49 Yenilerini al Mehmet, Merkelin emrinde olanlardan

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