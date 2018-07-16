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HSK Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 yeni üye seçti! İşte yeni üyeler

HSK Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 yeni üye seçti! İşte yeni üyeler

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay ve Danıştay'a yeni üyeler seçti. 696 sayılı KHK uyarınca HSK, Yargıtay'a 100, Danıştay'a ise 12 yeni üye seçti...

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 13:28 - Güncelleme: 16-07-2018 13:29

Hakimler Savcılar Kurulu tarafından 696 sayılı KHK uyarınca Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 yeni üye seçildi. FETÖ yargılamaları nedeniyle yüksek yargının artan iş yükünü gidermek amacıyla yeni üye ataması yapılması 24 Aralık 2017’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile kararlaştırılmıştı. KHK’da bu seçimlerin 6 aylık sürede yapılması öngörülüyordu.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ DOLAYISIYLA ERTELENMİŞTİ... HSK ilk olarak geçtiğimiz mayıs ayında seçimi yapmayı planladı. Ancak erken seçim kararı alınınca Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdülhamit Gül üyelik seçimlerinin ertelenmesine karar verdi. Ertelenen seçimler bugün gerçekleştirildi. 

GÖREV DAĞILIMI DEĞİŞECEK... HSK tarafından, Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 yeni üye seçildi. Yeni üyelerin göreve başlamasının ardından Yargıtay ve Danıştay'da üyelerin daireleri ile iş bölümünün yeniden şekillendirilmesi bekleniyor.

696 SAYILI KHK'DA NE VARDI?.. 696 sayılı KHK kapsamında Yargıtay’da dosyaların sonuçlandırılması için Ceza ve Hukuk Genel Kurulu’na sürekli görev yapacak 100 yeni üye atanması karara bağlanmıştı. Aynı KHK kapsamında Danıştay’da ise İdari Dava Daireleri Kurulu’nun görev süresi Aralık 2022’ye kadar uzatıldı. Danıştay’a yeni 16 üye atanmasına karar verilmiş, bu üyelerden 12'sinin HSK, 4'ünün ise Cumhurbaşkanı tarafından idari yargı hakimleri arasından seçilmesine karar verilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 16 Temmuz 2018 13:41 Başkanlık ihtirası uğruna,. Uğruna ülkeyi ne hale çevirdi... anaları evlatsız, evlatları yetim bıraktı............Yetmedi.......... Tüm ülkeye el koymak için yasa çıkarıyor Rejimi değiştiriyor!.....

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