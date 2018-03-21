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HSK Başkanı'ndan Danıştay Başkanı'nın kızıyla ilgili iddialara yanıt

HSK Başkanı'ndan Danıştay Başkanı'nın kızıyla ilgili iddialara yanıt

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün mesleğe kabulünden 1 gün sonra Yargıtay'a atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 15:44 - Güncelleme: 21-03-2018 15:44

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun dün yayımlanan HSK kararnamesiyle Elazığ Hakimliğinden Yargıtay Tetkik Hakimliğine atanmasına ilişkin yapılan eleştirilere cevap verdi.

AK PARTİLİ İDDİASINA YANIT: Avukatlıktan hakimlik ve savcılığa ataması yapılan bin 236 hakim ve savcının çoğunun AK Partili olduğu yönündeki iddialara ilişkin, "Mehmet Yılmaz sözü olarak söylüyorum; hiçbir avukatın geçmişlerine, siyasi düşüncesine, bölgesine bakılmamıştır. Her anlayıştan, her düşünceden, her bölgeden kişi var" dedi.

AYNI DURUMDA OLAN 27 KİŞİ ATANDI: Yılmaz, kimseye ayrıcalık yapılmadığını, çok sayıda kişinin mazeret dilekçesinde bulunduğunu ve bu kapsamda mazeret atamalarının yapıldığını kaydetti. Her kura çekiminin ardından "Mazaret Kararnamesi" yayımladıklarına dikkat çeken Yılmaz, "Çok büyük haksızlık bu. Kararnamenin ardından yayımlanan mazeret kararnamesi ile aynı durumda olan 27 kişi Yargıtay Tetkik Hakimliğine atandı" dedi.

Danıştay Başkanı'nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

 

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR23 YORUM

  • 4cli 21 Mart 2018 17:36 kolay gelsin..................................................

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