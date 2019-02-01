HSBC Genel Müdürü'nün Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması tamamlandı

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi eylemleri sırasında Adolf Hitler'in bir videosunu Twitter'da RT'leyen HSCB Genel Müdürü Süleyman Selim Kervancı hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Başsavcılık, Kervancı hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 2 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Tuncay Karcıoğlu tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Kervancı, soruşturma sürecinde verdiği ifadede, "Videoda Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer kamu görevlileri kastediliyorsa ben bunu bilmeden bir paylaşımda bulundum. Aksi bir durumun kesinlikle söz konusu olamayacağını, samimiyetle dile getirmek isterim. Şikayetçinin şahsıma ve mesleki itibarıma çirkin bir saldırıda bulunma amacıyla hareket ettiği düşüncesindeyim" değerlendirmesinde bulunmuştu.