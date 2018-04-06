Hosteslerin uçaklardaki gizli yatak odaları ifşa oldu!

Hostesler... Onlar da herkes gibi insan ve uzun yolculuklar sırasında uyumaya ve dinlenmeye ihtiyaçları var... Peki hostesler uçakta nerede uyuyorlar?.. Hosteslerin uyuması ve dinlenmesi için hazırlanmış gizli odaları olduğunu biliyor musunuz?.. Penceresiz minik host ve hostes yatak odalarına çıkan gizli merdivenleri ve kapakları farkettiniz mi? Her uçakta host ve hostesler için 6 ila 10 yataklı gizli yatakhaneler olduğunu biliyor muydunuz?.. Ya uçağın pilotları için kabinin içindeki gizli dinlenme odalarından haberiniz var mı?.. İşte yolcu uçaklarının gizli odaları...