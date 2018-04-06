Hosteslerin uçaklardaki gizli yatak odaları ifşa oldu!

Hostesler uçakta nerede uyuyorlar?.. Host ve hosteslerin gizli odaları olduğunu biliyor musunuz?.. Penceresiz minik yatak odaları nasıl? Kaç yatak var? Ya pilotların gizli dinlenme odalarını biliyor muydunuz?... İşte yolcu uçaklarının gizli odaları...

Hosteslerin uçaklardaki gizli yatak odaları ifşa oldu!

Hostesler... Onlar da herkes gibi insan ve uzun yolculuklar sırasında uyumaya ve dinlenmeye ihtiyaçları var... Peki hostesler uçakta nerede uyuyorlar?.. Hosteslerin uyuması ve dinlenmesi için hazırlanmış gizli odaları olduğunu biliyor musunuz?.. Penceresiz minik host ve hostes yatak odalarına çıkan gizli merdivenleri ve kapakları farkettiniz mi? Her uçakta host ve hostesler için 6 ila 10 yataklı gizli yatakhaneler olduğunu biliyor muydunuz?.. Ya uçağın pilotları için kabinin içindeki gizli dinlenme odalarından haberiniz var mı?.. İşte yolcu uçaklarının gizli odaları...

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Hosteslerin uçaklardaki gizli yatak odaları ifşa oldu!

Doğal olarak her insan gibi yorulan uçuş görevlileri, özellikle uzun menzilli uçuşlarda uykuya ihtiyaç duyuyorlar. Peki nerede uyuyorlar?

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Hosteslerin uçaklardaki gizli yatak odaları ifşa oldu!

Çoğunlukla Boeing 777 ve 787 uçakları, kabin ekibi için hazırlanmış, penceresiz minik yatak odalarına çıkan gizli bir merdivene sahip. Odaların varlığını ise birkaç kişi biliyor.

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Hosteslerin uçaklardaki gizli yatak odaları ifşa oldu!

Uçağa bağlı olarak değişse de kabin ekibinin dinlenme odaları, genellikle kokpitin arkasında, first class üzerinde bulunuyor; Boeing 777'de olduğu gibi.

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