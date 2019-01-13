Hostesler bu yolculardan nefret ediyor

Hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen yolculara karşı can sıkıcı ve iğrenç kabul edilebilecek davranışlarını gösteren fotoğrafların paylaşıldığı bir sosyal medya platformu oluşturuldu.
Yolculuklarımızda nezaket kuralları gereği uçak yolculuklarımızda ayaklarımızı başkalarının koltuğuna uzatmaz, kıyafetlerimiz çıkarmaz ya da tırnaklarımızı kesmeyiz.
2013 yılında Passenger Shaming adı altında oluşturulan Facebook ve İnstagram hesaplarında uçak yolculukları sırasında yaşanması arzu edilmeyen bu mahcup edici anlar paylaşılıyor.
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