  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGebze'deki yeni yaşamınız Emlak Konut Güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hortumda zarar gören hastane hizmet vermeye başladı

Hortumda zarar gören hastane hizmet vermeye başladı

Antalya'da kuvvetli fırtına ve hortum nedeniyle hasar gören, hastaları başka hastanelere nakledilen Kemer Devlet Hastanesi'nin poliklinik ve yataklı servisinin hizmete açıldığı bildirildi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 28-01-2019 18:57 - Güncelleme: 28-01-2019 18:57

Antalya'da kuvvetli fırtına ve hortum nedeniyle hasar gören, hastaları başka hastanelere nakledilen Kemer Devlet Hastanesi'nin poliklinik ve yataklı servisinin hizmete açıldığı, ameliyathane ile yoğun bakım ünitelerinde iseçalışmaların devam ettiği belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Müdürü Ünal Hülür'ün, Kemer Devlet Hastanesi'ni ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada, kuvvetli fırtına ve hortum nedeniyle çatısının büyük bölümü yıkılan, havalandırma sistemleri çalışmaz hale gelen hastanede, yatarak tedavi gören hastaların başka hastanelere nakledildiği anımsatıldı.

Yaklaşık 6 gündür bakım ve onarım çalışmaları devam eden hastanede, camların onarıldığı, hasar gören yerlerin yapıldığı, temizlik işlerinin de tamamlandığı aktarılan açıklamada, çevre düzenleme ve çatı izolasyon çalışmalarının devam ettiği, havalandırma sistemleri, bilgi işlem, elektrik alanlarında ise ekiplerin aralıksız çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, hastanenin poliklinik ve yataklı servisinin bugün itibarıyla hizmete girdiği, ameliyathane ile yoğun bakım ünitelerinin de en kısa sürede hizmete açılacağı vurgulandı.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hortumda zarar gören hastane hizmet vermeye başladı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro