Hortuma otoyolda yakalandı! Dehşet anları kamerada

Antalya’nın Finike ve Kumluca İlçeleri’nde bugün öğle saatlerinde denizden oluşup içeriye doğru yayılan hortum hayatı felç etti. Hortum nedeni ile her iki ilçede de bulunan yüzlerce araç zarar gördü. Hortum özellikle Kumluca İlçesi'nin Kum, Karşıyaka, Narenciye ve Kasapçayırı Mahallerinde etkili oldu. Hortum sırasında Karşıkaya Mahallesinde evin bahçesinde bulunan 13 yaşındaki Berivan Karakeçi’ye bir evin çatısından uçan parça isabet etti. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir başka kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Hortum nedeni ile mahallerde bulunan 4 ev yıkıldı. Bazı evlerin çatısı uçtu. Seraların üzerinde bulunan demirler eğilirken, onlarca dönüm alan maddi zarar gördü. Seraların üzerinde bulunan naylonlar dağıldı. Cam alanların ise camları kırılırken demirleri çöktü. Hortum nedeni ile yüzlerce araç zarar gördü. Kumluca Belediyesi Spor Kompleksi’nin çatısı uçtu. Karşıyaka Mahallesinin camisinin minaresi ise yıkıldı. Kasapçayı İlk ve Ortaokulunun çatısı uçtu. Öte yandan, Finike Sahil Kent’te ise hortum sırasında seyir halinde olan otomobillerin birbirine çarpması ile çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bazı arabalar ise yan yattı. Yaşanan gelişmelerin ardından olay yerine çok sayıda Polis, Jandarma, 112, UMKE, AFAD ekibi görevlendirildi.

  • Güncel 25 Ocak 2019 10:19
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Ahmed 25 Ocak 2019 11:29 Demek ki neymiş, Allah afet verdi mi insanoğlunun tedbiri ve teknolojisi beş para etmezmiş. O halde ey insan gururu ve enaniyeti bırak Allah'a kul ol, ibadet et.

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