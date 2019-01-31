Hortum kar yağışı şiddetli yağmur meteoroljiden uyarılar arka arkaya geldi

Meteoroloji'den gelen son dakika uyarıda hortum yaralarını sarmaya çalışan Antalya için bu kez kar alarmı verilirken İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Çanakkale ve Burdur'da ise şiddetli yağmur var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden arka arkaya son dakika uyarılar geliyor. Hortum yaralarını sarmaya çalışan Antalya için bu kez kar ve don alarmı verildi. Kar yağışının Antalya'nın doğusunu ve Konya'nın güneyini etkileyeceği bildirildi. Uyarıda dün başlayan kar yağışının bugün gece saatlerine kadar daha da yoğun olacağı ve 20 santimlik bir kar tabakası oluşturacağı duyuruldu. Meteoroloji bir çok il için de şiddetli yağmur uyarısı geçti. İşte yeni gelen uyarılar: Twitter

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HORTUM, DOLU VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ : Meteorolojiden gelen ilk uyarıda Muğla, Antalya ve Mersin’de dün başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların daha da kuvvetleneceği bildirildi. Mersin, Antalya merkez ve batısında 30-60 kg/m2, Muğla ile Antalya’nın doğu ilçelerinde 50-100 kg/m2 yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat, yağış anında kısa süreli 80 km/saat) esmesi beklenirken, sel, yıldırım, hortum ve dolu uyarısı verildi. Twitter

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YOĞUN KAR YAĞIŞI : Meteoroloji Antalya için bir son dakika uyarısı daha geçti ve bu kez yüksek yerleri için yoğun kar uyarısı verdi. Şimdiden ulaşımda sorunlar çıkarmaya başlayan kar yağışı gece saatlerine kadar devam edecek ve kar kalınlığı 20 santimi aşacak. Kar yağışı Konya'nın yüksek yerlerinde de yer yer kuvvetli olarak etkili oluyor. Twitter

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