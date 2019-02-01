Hortum felaketinden sonra Tarım Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Tarım Bakanlığı, Antalya'daki hortum faciasıyla ilgili 24-31 Ocak tarihlerinde bin 380 hasar dosyasının sonuçlandığını duyurdu.

Bakanlık 30 Ocak tarihine kadar 30 milyon TL tazminat ödemesi yapıldığını açıkladı. 30-31 Ocak arasındaki hasar ihbarlarıyla ilgili 900 civarındaki hasar tespit işlemi ise sürüyor. Bakanlık, 4 Şubat 2019 tarihine kadar tespitlerin tamamlanacağını belirtti.

Bakanlık ayrıca tarım kredi kooperatiflerince gübre fiyatlarında yüzde 5 indirim yapıldığını belirtti.