Horozcuların Erdoğan'a çağrısı sosyal medyayı salladı!

Horoz dövüşçüleri, horoz dövüştürenlere hapis cezası düzenlemesine karşı çağrı yaptı. Erdoğan'a çağrı yapan horozcular, “2 milyon oyu Akşener’e kaydırmak istiyorlar” mesajını verdi.

Hayvanlara yönelik şiddet haberlerinin artması üzerine yeni yasal düzenlemeye gidiliyor.  Kanun tasarısı için ilk taslak metin hazırlanarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına gönderildi.

Taslaktaki yaptırımlar arasında köpek ve horozlara yapıldığı gibi, hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenlere hapis cezası öngörülüyor.

HOROZCULAR SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ancak bu yasa tasarısına ilginç bir itiraz geldi.  Horoz dövüşçüleri, horoz dövüştürenlere hapis cezası düzenlemesine karşı çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2 milyon oyu Meral Akşener'e vermekle 'tehdit eden' bir horoz dövüşçüsü düzenlemenin geri çekilmesini istedi.

“Sizden bugün zor günümüzde bizim yanımızda olmanızı istiyoruz” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen horoz dövüşçüsü, Meral Akşener'in kayınpederinin horozcu olduğunun konuşulduğunu söyledi ve “2 milyon oyu Akşener'e kaydırmak istiyorlar” mesajını verdi.

Sosyal medyada gündem haline gelen videoya çok sayıda yorum geldi.

  • Güncel 17 Ocak 2018 00:01
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • memet 16 Ocak 2018 23:33 hiç durmayın gidin.reisin oyu zaten fazla.biz reisle beraber yeteriz.2 milyon ıymuş.toplasanız 100 oyu geçmez.reis idamı çıkar artık afrin operasyonundan önce

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