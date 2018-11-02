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Horlamayı durduran uyku pozisyonu

Horlamayı durduran uyku pozisyonu

Horlamayı durduran bir uyku pozisyonu olduğunu biliyor muydunuz? elmaelma.com'un haberine göre, yana yatarak uyumak horlamayı kesiyor.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 02:30 - Güncelleme: 02-11-2018 02:30

Horlama nedir? Horlama neden olur? Horlama tedavisi nasıl yapılır? Evliliklerin en büyük sorunlarından horlama eşler için bazen dayanılmaz bir hal alıyor. elmaelma.com'un haberine göre, bir taraf horul horul uyurken diğer taraf sesten dolayı uyuyamıyor ve uyuyamayan tarafın günler geçtikçe sinirleri daha da bozuluyor. Sizler için horlamanızı durduracak önerileri derledik...

KİLO VERİN

Horlamanın başlıca sebepleri arasında kilo yer alıyor. Yağlar horlamayı tetiklediği için kilolarınızdan kurtularak horlamanızı da durdurabilirsiniz.

YAN UYUMAYI DENEYİN

Horlama nedenleri arasında sırt üstü uyumak da yer alıyor. Yan tarafa doğru dönüp uyursanız horlamanız duracak. 

UYUMADAN ÖNCE ALKOL ALMAYIN

Rahatlamak için uyumadan önce içtiğiniz alkolde horlamanıza neden olabilir. Alkol normalden daha fazla kaslarınızı gevşettiği için horlamalarda artar. Bu yüzden uyumadan önce alkol almayın.

SİGARA DA HORLAMANIZI ARTIRIR

Sigara uyumadan önce içiyorsanız boğazınızdaki tükürük miktarını artıracağından horlamanıza neden olur. O yüzden uyumadan önce sigara içmeyin. Hatta yapabiliyorsanız, sağlığınız için komple sigarayı bırakın.

BURUN SPREYİ KULLANIN 

Burnunuzun tıklalı olması da horlama nedenleri arasındadır. Burun spreyi kullanarak tıkanan burnunuzu açın ve rahatlayın.

AMELİYAT

Tüm bunları yaptığınız halde horlamanız geçmiyorsa tıbbi yardım alın. Horlama için ameliyatlar da bulunuyor.

Kaynak: elmaelma.com

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