Horlamanın sebepleri nelerdir?

Doç. Dr. Ahmet İslam horlamanın sebeplerini şu şekilde açıkladı: Uyku esnasında yumuşak damak, küçük dil ve çevresindeki yumuşak dokuların titreşimiyle oluşan kaba gürültülü bir sestir. Horlamanın %100 nedeni bilinmemektedir ancak bazı risk faktörleri var:
Yaş Özellikle 35 yaş üzerinde horlamanın arttığı görülür.
Cinsiyet Erkeklerde horlama kadınlara göre çok daha fazla görülmektedir.
Kilo Özellikle aşırı kilolu kişilerde horlama çok daha yüksek oranla görülmektedir.
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