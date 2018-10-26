Horlamanın sebepleri nelerdir?

Doç. Dr. Ahmet İslam horlamanın sebeplerini şu şekilde açıkladı: Uyku esnasında yumuşak damak, küçük dil ve çevresindeki yumuşak dokuların titreşimiyle oluşan kaba gürültülü bir sestir. Horlamanın %100 nedeni bilinmemektedir ancak bazı risk faktörleri var:

Yaş Özellikle 35 yaş üzerinde horlamanın arttığı görülür.

Cinsiyet Erkeklerde horlama kadınlara göre çok daha fazla görülmektedir.

Kilo Özellikle aşırı kilolu kişilerde horlama çok daha yüksek oranla görülmektedir.