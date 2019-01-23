Honor View 20 tanıtıldı! Dünyada rekor onda

Dünyanın ilk 48MP arka kameraya sahip telefonu olan Honor View 20, tasarımıyla ve özellikleriyle diğer akıllı telefon modellerine rakip olmaya geliyor. Huawei ile birlikte çalışan marka, yeni telefon modelini geçtiğimiz gün tanıttı.

İşte Honor View 20'nin özellikleri...

Tamindir'İn haberine göre View 20'nin cam arka paneli, Aurora 'nano' doku efekti ile farklı bir tasarıma sahip olarak gelecek. Markanın benimsediği 'V' tasarımı ışıkta parlıyor ve farklı renklere bürünüyor.

25 mp selfie kamerası

FHD + çözünürlüklü (2340 x 1080) ve 398ppi ile 6,4 inç büyüklüğünde bir LCD ekrana sahip olan telefon, çentik yerine delikli bir tasarımla geliyor. Ekranın sol üst köşesinde bulunan delik, 25 megapiksel bir selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.

Gücünü dünyanın ilk 7 nm işlemcisi Kirin 980’den alan View 20, 6GB RAM / 128GB depolama ve 8GB / 256GB depolama seçenekleri ile geliyor. NINE Soğutma Teknolojisine ve GPU Turbo 2.0 özelliğine sahip olan telefon, kullanıcılara daha hızlı bir oyun deneyimi sunacak.

4000mAh değerinde bir bataryayı bünyesinde barındıran View 20, SuperCharge teknolojisinden güç alan bir USB Type-C portu ile geliyor.

View 20’nin çift arka kamerası, büyük bir 48MP sensörden (Sony IX586) ve bir 3D kameradan oluşuyor. Kirin 980'in çift NPU'ları ve ISS'leriyle bir araya gelen 48MP sensörü, dünyanın ilk 48MP AI Ultra Clarity Mode'unu View 20'ye getiriyor.

Fiyatı ne kadar?

Honor View 20, Safir Mavisi, Gece Yarısı Siyahı ve Fantom Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Honor View 20’nin fiyat etiketi ise 6GB RAM / 128GB depolama için 646 dolar ve 8GB RAM / 256GB depolamalı sürüm için 736 dolar olacak.