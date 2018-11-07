Honor 8X Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte fiyatı

20 Megapiksel ve f/1.8 diyaframa sahip ana kameraya 2 Megapiksellik ikinci kameranın eşlik ettiği modelde 16 Megapiksellik f/2.0 ön kamera kullanılmış. 4 GB RAM‘ın yer aldığı modelde 64 GB arttırılabilir dahili depolama mevcut

160.4 x 76.6 x 7.8 mm boyutlarında 175 gram ağırlığındaki Honor 8X Android 8.1 Oreo ile çalışıyor. Gücünü 3750 mAh büyüklüğündeki bataryadan alan model kırmızı, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satın alınabilecek.

Honor 8X’in tavsiye edilen satış fiyatı 2299 TL olarak açıklandı. Cihaz, 15 Kasım tarihi itibariyle mağazalardaki yerini alacak.