Honor 8x artık Türkiye'de satışa sunulacak!

Akıllı telefon markası Honor, amiral gemisi teknolojilerini en iyi fiyata sunmaya çalışan popüler bir teknoloji firması. Firma şimdi en yeni modeli Honor 8X'i, 6 Kasım tarihinde Türkiye’de piyasaya sürecek.

6.5 inç FullView ekran

Minimalist tasarım felsefesi ve film üzerine çip (COF) teknolojisinden yararlanan akıllı telefon, yüzde 91 gövde ekran oranı bulunan, 6.5 inç FullView ekrana ve reflektif ayna tasarımı ile tasarlanmış 2.5D Aurora cam gövdeye sahip.

Açıya göre renk değiştiren arka yüz

Arka yüzü açıya göre renk değiştiren bir tasarıma sahip olan telefon, şıklıkla performansı bir arada arayanların beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

3 saniye içinde şebekeye bağlanmaTelefonda bulunan yapay zeka yani AI sadece kamerada kullanılmıyor. Honor 8X’te metro veya asansör gibi yerlerden çıkışta 3 saniye içinde şebekeye bağlanma, gürültüyü engelleme gibi özellikler yapay zeka desteği ile sunuluyor.

İşte Honor 8’in X teknik özellikleri

- 6.5 inç 2340 x 1080 piksel

- % 91 ekran / kasa oranı

- 19.5:9 ekran oranı

- Kirin 710 - 8 çekirdekli yonga seti

- 4 GB RAM

- 64/128 GB Depolama

- microSD bellek kartı yuvası

- 3750mAh batarya

- 20 MP f/1.8 + 2 MP f/2.4 ana kamera

- 16 MP f/2.0 öz çekim kamerası

- Parmak izi sensörü

- Yüz tanıma özelliği

- 802.11a/b/g/n/ac

- Bluetooth 4.2

- Android 8 Oreo + EMUI 8.2