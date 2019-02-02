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Honor 10 Lite artık Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

Honor 10 Lite artık Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni telefonu Honor 10 Lite ile Türkiye'de kullanıcılarla buluştu. İşte Honor'ın yeni telefonun fiyatı ve özellikleri

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Eklenme Tarihi: 02-02-2019 01:33 - Güncelleme: 02-02-2019 01:33

Çinli telefon üreticisi Honor, uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni telefonu Honor 10 Lite ile Türkiye'de satışa çıktı. Telefonun en dikkat çeken özelliklerinden biri ekran üzerindeki su damlası şeklinde olan çentik.

iPhone X'lerle birlikte hayatımıza giren büyük çentikler yerini su damlası çentiğine bırakmaya başlıyor. Ekran böylece daha da genişlemiş oluyor. Diğer yandan 6.2 inç'lik ekranla gelen Honor 10 Lite, Full HD + IPS LCD ekran yapısını kullanıyor.

Tasarıma baktığımızda ise Honor, düşük fiyatına karşın şık tasarıma sahip bir telefon yapmış.

Honor 10 Lite, kasasında kenarlara doğru incelen, polikarbonat şasi kullanmış. Diğer yandan 12nm mimarisine sahip Kirin 710 yonga setinden güç alan telefon, sahip olduğu GPU Turbo 2.0 teknolojisi ile oyunlarda hayli iyi performans sunuyor.

Aynı zamanda cihaz; 64GB depolama kapasitesinin yanında 4GB ve 6GB RAM seçeneklerine de sahip. Honor'ın arkasındaki iki kameraya gelecek olursak...

Yapay zeka teknolojisi bu kameralarda boy gösteriyor. Yani nesneleri birbirinden ayırarak çekilen görüntülerden çok daha iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Arka tarafında f/1.8 diyafram açıklığında ve 13MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip olan Honor 10 Lite'a hemen yanında bulunan f/2.4 diyafram açıklığında ve 2MP çözünürlüğündeki sensör yardımcı oluyor. Cihazın ön tarafında ise tam 24MP çözünürlüğünde Sony IMX586 sensör, selfie kamerası olarak yerini alıyor.

Elbette batarya konusuna girmeden olmaz. 3400 mAh bataryası olan Honor 10 Lite, yeterli bir batarya imkanı sunuyor. 4 GB RAM'le gelen telefonun hem 32 hem de 64 GB hafızalı modelleri Türkiye'de satışa sunulmuş durumda. 

Honor 10 Lite, Andorid 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkarak kullanıcıları karşılıyor. Aynı zamanda Honor bu akıllı telefonu için güncelleme desteğinin uzun zamanlar devam edeceğinin sözünü de kullanıcılarına veriyor.

Honor 10 Lite'ın 32 GB modeli 1799 TL, 64 GB modeli ise 1999 TL'den bugün satışa sunulmuş durumda.

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