Honda'dan flaş açıklama üretime 6 gün ara verecekler

İNGİLTERE'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı bu ülkede faaliyet gösteren şirketleri de olumsuz etkiledi. Otomotiv üreticisi Honda, Brexit’in ortaya çıkaracağı değişiklikler nedeniyle İngiltere’deki üretimine Nisan ayında 6 gün ara verecek.

Honda, Brexit’in ortaya çıkaracağı lojistik problemleri, sınırlarda değişiklikler nedeniyle İngiltere’deki üretimine ara verecek.

Honda yaptığı açıklamada, “Brexit’in tüm olası sonuçlarına kendimizi iyi bir şekilde ayarlayabilmek için Nisan 2019’da 6 gün üretim yapmamayı planlıyoruz” ifadeleri yer aldı.

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