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Honda'dan flaş açıklama üretime 6 gün ara verecekler

Honda'dan flaş açıklama üretime 6 gün ara verecekler

İNGİLTERE'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma şirketleri de olumsuz etkiledi. Başbakan Theresa May, 29 Mart'ta kesin olarak AB'den çıkılacağını duyururken otomotiv üreticisi Honda, Brexit sürecine uyum sağlayabilmek için çalışmalarına ara verecek

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 16:27 - Güncelleme: 11-01-2019 16:27

İNGİLTERE'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı bu ülkede faaliyet gösteren şirketleri de olumsuz etkiledi. Otomotiv üreticisi Honda, Brexit’in ortaya çıkaracağı değişiklikler nedeniyle İngiltere’deki üretimine Nisan ayında 6 gün ara verecek.

Honda, Brexit’in ortaya çıkaracağı lojistik problemleri, sınırlarda değişiklikler nedeniyle İngiltere’deki üretimine ara verecek.

Honda yaptığı açıklamada, “Brexit’in tüm olası sonuçlarına kendimizi iyi bir şekilde ayarlayabilmek için Nisan 2019’da 6 gün üretim yapmamayı planlıyoruz” ifadeleri yer aldı.

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