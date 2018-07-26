Hollywood'un pasaklıları! 'Benden sonra tuvalete girmeyin çünkü'...

Hollywood'un bazı yıldızlarının inanamayacağınız kadar pasaklı olduklarını biliyor muydunuz? Kimi tuvalette sifon çekmiyor, kimi aylarca duş almıyor... Kimi sabun yerine sirke ile temizleniyor kiminin buzdolabının içinden bile sigara izmariti çıkıyor.

Hollywood'un pasaklıları! 'Benden sonra tuvalete girmeyin çünkü'...

Hollywood'un yıldızlarının kameralar karşısındaki hallerini biliyorsunuz. Peki ya evlerindeki yani kapalı kapılar ardındaki halleri... Çok beğenilen gıpta ile bakılan o ünlünün evini "pislik götürüyor" desek inanır mısınız. Ya da başka bir güzel yıldızın evinin her yeri sigara izmariti hatta buzdolabının içi bile desek... Evinin her yerinden fantazi kıyafetler fışkıran ünlü güzel kim?. Gözünden çıkarıp orta yere attığı takma kirpikleri ve saçları hizmetçilerini korkudan öldüren ünlü yıldız kim? İşte bir zamanlar o yıldızların evlerinde çalışanlar gün gelip oradan ayrıldıklarında o ünlünün özel hayatıyla ilgili bütün kirli çamaşırlarını da ortaya döküyor. İşte onlardan birkaçı...

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Hollywood'un pasaklıları! 'Benden sonra tuvalete girmeyin çünkü'...

ÇALIŞANLARININ ÖNÜNDE BİLE ŞEFFAF ELBİSELERLE DOLAŞIYOR... Jennifer Aniston da evinde rahat giysilerle dolaşmaktan hoşlanırmış. Bir yardımcısının anlattığına göre sadece şu anda evli olduğu Justin Theroux'nun değil çalışanların önünde bile iç çamaşırları ya da şeffaf geceliklerle dolaşmayı severmiş Aniston. Eski çalışanlarından biri Aniston ile Theroux'nun Grinin Elli Tonu adlı kitabı dikkatli bir şekilde okuyup özel hayatlarını hareketlendirmeyi ve bir çocuk sahibi olmayı bire konuşmuşlar aralarında.

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Hollywood'un pasaklıları! 'Benden sonra tuvalete girmeyin çünkü'...

TERLİ SAÇLARINI SEVDİĞİ İÇİN DUŞ ALMIYOR... Jennifer Aniston, spor salonundan çıktıktan sonra duş almadığını da itiraf etmişti. Bunun nedeninin ise saçlarının terli halini daha çok sevmesi olarak açıkladı.

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Hollywood'un pasaklıları! 'Benden sonra tuvalete girmeyin çünkü'...

SÜREKLİ SİRKE 'KOKAN BABA'... Ünlü aktör Brad Pitt'in sabun ve deodorant kullanmaktan hoşlanmadığını uzun zaman önce duymuş olmalısınız. Peki bunlar yerine neyle temizlendiğini biliyor musunuz. National Enquirer dergisinin iddiasına göre Pitt, sabun yerine evde hazırlanmış bir karışım kullanmayı tercih ediyor. Su, limon ve elma sirkesinden oluşan bu karışım yüzünden de pek de hoş olmayan bir koku yayıyor çevresine. Hatta çocukları onu "kokmuş baba" diye çağırıyor.

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