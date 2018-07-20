Hollywood ünlülerinin yeni gözdesi: Teff Bitkisi

Son dönemlerde giderek daha da popüler hale gelen bitkisel sağlıklı yiyecekler arasında teff yer alıyor ve çıkış noktası Afrika olan teffin önümüzdeki yıllarda daha da popüler hale gelmesi bekleniyor. Peki, Teff bitkisi nedir, faydaları nelerdir? Diyetisyen Neslihan Aktepe, Teff bitkisini cevapla.tv'ye anlattı.

Teff bitkisi, önemli ölçüde protein, magnezyum, kalsiyum, fosfor, demir, tiamin ve C vitamini içerir.

Teff Bitkisinin faydaları: Glüten içermez, kan şekerini dengeler, sindirim sistemini düzenler, kan dolaşımını düzenler, kansere karşı koruyucu etkisi vardır, antioksidan yapıya sahip, şeker hastaları için dengeleyici, kalp ve damar sağlığına faydalı, prebiyotik etki ile sindirim sistemine katkılı, diyet ve kilo verme için uygun, vitamin, protein ve mineraller bakımından zengin, metabolizmayı ve yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırır.

Teff unuyla ekmek mayalayabilir, tahılından yemek veya salata yapabilirsiniz.

Kaynak: cevapla.tv