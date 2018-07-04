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Hollywood sarsan Weinstein'a yeni cinsel saldırı suçlaması

Hollywood sarsan Weinstein'a yeni cinsel saldırı suçlaması

Hollywood'u sarsan cinsel taciz iddialarının odağındaki Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein, yeni bir cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 01:40 - Güncelleme: 04-07-2018 01:40

Hollywood'u sarsan cinsel taciz iddialarının odağındaki Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein, yeni bir cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

BBC'nin savcılara dayandırdığı habere göre, 66 yaşındaki Weinstein hakkında 2006 yılına kadar uzanan davaya, cinsel saldırı iddiasında bulunan üçüncü bir kadın dahil oldu. Kadının kimliği ile ilgili ise bilgi verilmedi. 

Weinstein, mayıs ayında 2 kadına tecavüz ve cinsel suç teşkil eden diğer eylemlerle suçlanmıştı. Ünlü yapımcı suçsuz olduğunu ve kimseyle rızası dışında cinsel ilişkiye girmediğini savunuyor.

Harvey Weinstein, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapse mahkum edilebilir. 

Elektronik kelepçe takmayı ve pasaportunu teslim etmeyi kabul eden Weinstein, serbest kalmak için bir milyon dolar kefalet ödemişti. 

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