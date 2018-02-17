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Hollanda'yla kriz büyüyor: Skandal tasarı onaylandı!

Hollanda'yla kriz büyüyor: Skandal tasarı onaylandı!

Ankara büyükelçisini geçen hafta resmi olarak geri çekerek, Türkiye ile diplomatik ilişkilerini askıya alan Hollanda, 1915 yılındaki Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıdı.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 18:04 - Güncelleme: 17-02-2018 00:04

Son dönemde Türkiye ile ilişkileri kopma noktasına gelen Hollanda’da parlamento, 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanıyan bir tasarıyı kabul etti. Euronews'un haberine göre Hollanda Parlamentosu’nun alt kanadı 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanıyan iki yasa tasarısını onayladı. 

Tasarılardan biri 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyor, diğer tasarıyla ise Hollandalı bir bakanının 24 Nisan’da Ermenistan’da düzenlenecek sözde 'soykırımı anma' törenlerine katılmasını öngörüyor.

Tasarılar, Parlamento’nun gündemine Koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği (CU) tarafından gündeme getirildi. Hıristiyan Birliği Milletvekili Joel Voordewind'in hazırladığı yasa tasarılarının koalisyondaki diğer siyasi partiler tarafından desteklendiği bildirildi.

HOLLANDA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 2017'DE GERİLMİŞTİ

Türkiye ve Hollanda arasındaki siyasi ilişkiler 2017 Mart ayında yaşanan krizle gerilmişti. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş izninin iptal edilmiş ve Almanya üzerinden karayoluyla Hollanda'ya geçmek isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ülkeye girişine izin verilmemesi diplomatik krize neden olmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR23 YORUM

  • Vatandaş 17 Şubat 2018 01:30 avrupa avrupa diyoruz,alçaklar ellerinden gelen bütün kahpeliği yapıyorlar,olmayacakta hadi avrupa birliğine girdik diyelim,bu hristiyanlar yine bize karşı oyuna devam edecekler,dışlayacaklar,baskı yapacaklar...

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