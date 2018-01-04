Hollandalılara Kur'an diye İncil okutulunca...

2015 yılında yapılan deney son günlerde yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Görüntülerde İncil'in, Kur'an-ı Kerim yazısıyla dıştan kaplandığı ve İncil'den bir bölüm pasajların okunduğu görülüyor. Okunan metinlerin ardından Hollandalılara ne düşünüdükleri soruluyor. İşte ses getiren o sosyal deney ve Hollandalıların tepkileri...

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