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Hollanda'dan 'Türklere ihtiyacımız var' açıklaması

Hollanda'dan 'Türklere ihtiyacımız var' açıklaması

Eski Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Bot, Hollanda'nın, Ankara'ya dönüşü istenmeyen büyükelçisini resmen geri çekmesine ilişkin, ''Türklere ihtiyacımız var. derhal harekete geçilmeli. dedi.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2018 20:56 - Güncelleme: 06-02-2018 00:25

Eski Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Bot, Hollanda'nın, Ankara'ya dönüşü istenmeyen büyükelçisini resmen geri çekmesine ilişkin, "Avrupa Birliği'nde (AB) sadece Hollanda'nın Türkiye ile ilişkilerinin kötü olması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Hollanda'nın De Telegraaf gazetesinde çıkan habere göre, eski Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Bot, Birleşmiş Milletler (BM), NATO ya da AB gibi dışardan birisinin iki ülkeyi tekrar masa başına getirmesi gerektiğini savundu.

Bot, "AB'de sadece Hollanda'nın Türkiye ile ilişkilerinin kötü olması kabul edilemez. Ne olursa olsun Hollanda-Türkiye ilişkisi önemlidir. Türklere ihtiyacımız var. Ruslar ve Türklerle aramız iyi değil. İngilizlerle de Brexit yüzünden iyi değiliz. Belli bir süreden sonra bu yalnızlaşmaya doğru gider." dedi.

Bot, Hollanda'nın büyükelçiyi geri çekmesini anlayabildiğini ancak Türkiye'nin özür ısrarının kabul edilemez olduğunu iddia etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Farabi 06 Şubat 2018 01:33 De telegraaf dediginiz gazete bir numarali Turk Islam dusmani bir gazetedir.Hep yalan yazar Turkiye hakkinda.Daha gecenlerde mardin i Misir da bir sehir diye yazmistida,bende kendilerine acayip bir seyler demistim.Sonra ozur dilediler,duzelttik dediler falan filan.

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