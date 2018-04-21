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Hollanda'dan küstah çıkış: Erdoğan seçim için gelmesin

Hollanda'dan küstah çıkış: Erdoğan seçim için gelmesin

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 24 Haziran seçimleri öncesi skandal bir açıklamaya imza attı. Rutte, "Dışarıdan sorun ithal etmek istemiyoruz" diyerek ''Erdoğan seçim için buraya gelmesin'' ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 21-04-2018 14:44 - Güncelleme: 21-04-2018 14:44

Hollanda Başbakanı Rutte, Cuma günü geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumunda olduğu gibi, erken seçim öncesi Türk hükümet üyelerini Hollanda'da görmek istemediklerini vurguladı. Bunun 2017 Mart'ında olduğu gibi kamu düzenini bozacağını söyleyen Rutte, Hollanda'daki Türkiye kökenli seçmenlere baskı uygulanmasını da önlemek istediklerini dile getirdi.

''DIŞARIDAN SORUN İTHAL ETMEK İSTEMİYORUZ''
Seçim kampanyasının Türkiye odaklı yürütülmesi gerektiğini savunan Rutte, "Dışarıdan sorun ithal etmek istemiyoruz" dedi. Türkiye kökenli göçmenlerin yoğunlukta olduğu ve Türk politikacıların ziyaret etmek isteyebileceği kentlerin belediye başkanları ile görüşeceğini açıklayan Rutte, "Gerçek şu ki, konuşma ve toplanma özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğümüz var, ama bu sınırsız değil."

GEÇEN YIL NELER OLMUŞTU ?
Hollanda, geçen yıl Mart ayında anayasa değişikliği referandumu için propaganda çalışması yapmak isteyen Türk hükümet üyelerine izin vermemişti. Almanya ve Avusturya hükümetleri de, Türk hükümet üyelerinin referandum kampanyası yapmasına izin vermemişti.

AVUSTURYA DA BENZER BİR ÇIKIŞ YAPTI
Dün Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkan sağcı koalisyon hükümetinin, Türk politikacıların Haziran ayında yapılacak seçim öncesinde Avusturya'da kampanya yapmalarının engelleneceğini söylemişti.

Hollanda hükümetinin, bu konuda Türkiye'ye henüz resmi bir bildirimde bulunmadığı belirtiliyor.

ÇAVUŞOĞLU'NUN UÇAĞINA İZİN VERİLMEMİŞTİ
11 Mart 2017 tarihinde de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni verilmemiş, Almanya'dan karayoluyla Rotterdam'a geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da, "istenmeyen kişi" ilan edilerek, polis eşliğinde sınır dışına çıkarılmıştı ve bu durum Hollanda ile ilişkilerde diplomatik krize yol açmıştı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • bedir 21 Nisan 2018 15:06 Betül Sayan Kaya da, neden "istenmeyen kişi" ilan edildi ve neden Bakan Çvuşoğlunun uçağına izin verildi?Almanyadaki uçakta Onları da yaz bakalım pehlivaaann...Almanyadaki uçakta erkek bakanlarımız varken neden özellikle bayan bakan Hollandaya zorla ve yasa dışı sokuldu.Yaz da millet öğrensin ama yazamazsın.

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