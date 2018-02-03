Hollanda'da Türkler PKK'yı protesto etti

Hollanda'da Türk vatandaşları, PYD/PKK terör örgütünü protesto etti. Rotterdam tren istasyonu önünde düzenlenen protestoya, çoğu gençlerden oluşan bir grup ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Gösteriye katılan Türk vatandaşları tekbir getirip, "Türk, Kürt kardeştir, PKK kalleştir, "Kahrolsun PKK" sloganları attı. Ezgi ve marşlarla devam eden gösteride çok sayıda polis görev aldı.

PYD/PKK yandaşları, geçen hafta başkent Amsterdam'da yaptıkları gösteride iki Türk taksiciyi darp etmiş ve bir Türk gazeteciye saldırmıştı. Terör örgütü yandaşları, Utrecht tren istasyonunda bu hafta yapılan gösteride ise Türk bayrağı taşıyarak tepki gösteren Türk vatandaşlarına saldırı girişiminde bulunmuştu.

PYD/PKK yandaşları, son dönemde Avrupa'da birçok camiye de saldırı düzenlemişti.