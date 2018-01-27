Hollanda'da saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Turistik kentin şehir merkezini hedef alan saldırıda en az bir kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan gelen son dakika haberine göre, şehir merkezinde silahlı saldırı düzenendi. Polis kaynakları, en az bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıda onlarca kişinin yaralandığını açıkladı.

Olayın terör bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.