Hollanda'da patlama meydana geldi!

Hollanda’nın Lahey kentinde patlama gerçekleşti. Polis, enkaz altında bir kişinin kaldığını bildirdi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bir bölümü yıkılan binada yaşayanlar tahliye edildi. Ekipler enkaz altında kalan kişiye ulaşmaya çalışıyor. Hollandalı yetkililer patlamaya doğalgaz kaçağının sebep olduğunu düşünüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.