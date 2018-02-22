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Hollanda o tasarıyı bugün oyluyor! Gerilim büyüyor...

Hollanda o tasarıyı bugün oyluyor! Gerilim büyüyor...

İlişkileri germek için her yolu deneyen Hollanda, bugün 1915 olaylarının resmen "soykırım" olarak tanınmasını öngören önergeyi oylayacak. Parlamentodaki 4 parti destekliyor... Tasarının kabul edilmesine kesin gözüyle bakılırken, Hollanda-Türkiye ilişkilerinde tansiyon giderek yükseliyor...

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Eklenme Tarihi: 22-02-2018 15:27 - Güncelleme: 22-02-2018 15:27

Hollanda'da parlamento bugün 'Ermeni Soykırımı'nı tanımayı görüşecek ve oylamaya sunacak. Hollanda hükümeti, parlamento tarafından kabul edilse bile, 1915'de Anadolu'da Ermenilere yönelik katliamları "soykırım" olarak tanınmayacak.Hükümete göre, 1915 olayları Birleşmiş Milletler (BM) ve bilim insanlarının soykırım tanımlamasına uymuyor.

DENK DIŞINDAKİLER DESTEKLİYOR: İktidar ortağı partilerden Hıristiyan Birliği (CU) tarafından hazırlanan ve parlamento çoğunluğunca desteklenen "Ermeni soykırımının tanınması" önerisi, Perşembe öğleden sonra parlamento gündemine geliyor. Türkiye kökenli siyasetçilerin kurduğu DENK dışındaki bütün siyasi partiler, öneriye destek veriyor.

ÖNERİ NE GETİRİYOR?: Öneri, "soykırımın tanınması ve 24 Nisan'daki anma törenleri için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a bakan düzeyinde temsilci gönderilmesini" öngörüyor.

Hollanda'da parlamento bugün 'Ermeni Soykırımı'nı tanımayı görüşecek ve oylamaya sunacak.

HÜKÜMET SOYKIRIM DEMEYECEK: Hollanda hükümeti, anma törenlerine üst düzey temsilci göndermeye sıcak bakıyor. Ancak parlamento kabul etse bile hükümet, Ermenilere yönelik katliamlardan "soykırım" diye söz etmeyecek.

HÜKÜMETE GÖRE 'SOYKIRIM' DEĞİL: Telegraaf gazetesine bilgi veren hükümet kaynakları, soykırımın tanınması ve uluslararası mahkemeler tarafından yargılanması için BM ve bilim insanlarının tek ve net tanımı gerektiğini vurguladı. Hollanda hükümetine göre, Anadolu'da çok uzun zaman önce yaşanan Ermenilere yönelik katliamlar, "soykırım kriterlerine" uymuyor.

MASLAHATGÜZAR UYARILMIŞTI: Lahey'de geçen hafta gündeme gelen öneri üzerine, Hollanda'nın Ankara'daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, "Tarihsel olayları siyasallaştırmamaları" istenmişti. Türkiye, Ermeni iddialarına ilişkin açık, bağımsız bir ortak komisyon kurulması önerisini yinelemişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 22 Şubat 2018 15:45 canınız cehenneme fitne kaynakları. Oylasan ne olacak

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