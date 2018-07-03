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Hollanda Başbakanı, canlı yayında Trump'ın sözünü kesti!

Hollanda Başbakanı, canlı yayında Trump'ın sözünü kesti!

Avrupa Birliği ile başlayan ticaret savaşının iyi bir sonuç vereceğini söyleyen ABD lideri, kameralar önünde büyük bir şok yaşadı.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 19:43 - Güncelleme: 03-07-2018 19:43

Resmi ziyaret kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşme sırasında Trump'ın Avrupa Birliği ile ilgili sözlerini 'hayır' ifadesiyle kesti.

Trump ise Rutte'nin gülümseme eşliğinde verdiği tepki sırasında yaşadığı kısa süreli şaşkınlığın ardından konuşmasına devam etti.

Oval Ofis'teki fotoğraf çekimi sırasında Donald Trump, ek gümrük vergilerinin Atlantik'in iki yakası arasında milyarlarca Euroluk zarara yol açacak konularda konuşuyordu.

Trump'ın rahat tavırla, "Ekonomi hiç olmadığı kadar harika. Avrupa Birliği ile adil ticaretanlaşmasına yakınız. İyi demek istemiyorum, adil ticaret anlaşması demek istiyorum. Vergi mükelleflerimiz, işçilerimiz ve çiftçilerimiz için adil ticaret diyorum. Çok güzel şeyler olacak. Pek yakında Avrupa Birliği liderleri ile görüşeceğiz. Bir şeyler yapıp yapamayacağımızı görmek istiyorlar. Eğer bir çözüm üretebilirsek çok güzel olacak ama üretemezsek de sonuç yine olumlu olur. Çünkü...."

Tam bu sırada beklenmedik anda araya giren Rutte, Trump'ın olumsuz konuşmasını 'hayır' diyerek kesti.

Rutte, ABD Başkanı'nın, "Peki Amerika'ya gelen bu araçlarla ilgili bir şeyler yapacağız değil mi?" sorusuna yine gülümseme ile karşılık verdi.

Hollanda ile ABD'nin dostluğunun 4 yüz yıllık bir geçmişe sahip olduğunu dile getirerek konuşmasına başlayan konuk başbakan, Trump'ın yorumlarına, "Bu olumlu değil, bir şeyler yapmalıyız" diye yanıtladı.

Washington'la Brüksel, 1 Haziran'da yürürlüğe giren çelik ve alüminyum tarifeleri konusunda ciddi anlaşmazlık yaşıyor.

Avrupa Birliği ayrıca Trump'ın uygulamaya koyduğu söz konusu adıma milyarlarca Dolar değerinde karşı yaptırımla cevap vermeye hazırlanıyor.

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