Holding patronu tekrar tutuklandı! Silahlı yağma...

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde hayali ihracat ve akaryakıt kaçakçılığı konulu bir soruşturmada tutuklandıktan sonra tahliye edilen Keskinler Holding’in sahibi Recep Keskin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir ‘silahlı suç örgütü’ ve ‘yağma’ soruşturması kapsamında tutuklandı.

SÖYLEMEZLER ADINA YÖNLENDİRDİ: Soruşturmanın detaylarına göre Şubat ayında işadamlarını MİT kimliği kullanarak "FETÖ'cü olarak ilan ederiz" diye tehdit eden ve para almaya çalışan bir gruba yönelik soruşturmada tutuklanan Bereket Öner ve gazeteci Erdal Şimşek, Keskin’in aleyhinde ifadeler verdi. Öner ve Şimşek, Keskin’in ‘Söylemezler’ çetesinin adını kullanarak kendilerini yönlendirdiğini iddia etti.

'SONUNDA KUCAĞIMIZA DÜŞECEK': Bunun üzerine soruşturma Keskin’i de kapsayacak şekilde genişletildi. Keskin’in bir telefon görüşmesinde Öner’e bir işadamını kastederek ‘Sonunda kucağımıza düşecek, 5 milyon az, 10 milyon alacağız, sen sürekli gazetecileri röportaja gönder, gerisi kolay’ dediği de belirlendi.

3 AY TUTUKLU KALDI: 22 Mart’ta tahliye olmuştu Keskin, Kocaeli’deki soruşturma kapsamında 29 Aralık’ta tutuklanmıştı. Avukatlarının itirazı sonucu 3 aylık tutukluluğun ardından 2 Mart’ta tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yağma konulu bir başka soruşturmada İstanbul Emniyeti Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’nde 22 Mart’ta ifadesi alınan Recep Keskin daha sonra adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Keskin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'YAĞMA' SUÇLAMASI: Hakimlik, Keskin hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' ve "Var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma" suçlaması ile tutuklama kararı verdi.