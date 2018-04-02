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Holding patronu tekrar tutuklandı! Silahlı yağma...

Holding patronu tekrar tutuklandı! Silahlı yağma...

Daha önce 'hayali ihracat' ve 'akaryakıt kaçakçılığı' suçlarından tutuklanan ve 2 ay sonra serbest kalan Keskin Holding'in patronu Recep Keskin, şimdi de 'silahlı suç örgütü' ve 'yağma' suçlarından tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 15:32 - Güncelleme: 02-04-2018 15:36

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde hayali ihracat ve akaryakıt kaçakçılığı konulu bir soruşturmada tutuklandıktan sonra tahliye edilen Keskinler Holding’in sahibi Recep Keskin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir ‘silahlı suç örgütü’ ve ‘yağma’ soruşturması kapsamında tutuklandı.

SÖYLEMEZLER ADINA YÖNLENDİRDİ: Soruşturmanın detaylarına göre Şubat ayında işadamlarını MİT kimliği kullanarak "FETÖ'cü olarak ilan ederiz" diye tehdit eden ve para almaya çalışan bir gruba yönelik soruşturmada tutuklanan Bereket Öner ve gazeteci Erdal Şimşek, Keskin’in aleyhinde ifadeler verdi. Öner ve Şimşek, Keskin’in ‘Söylemezler’ çetesinin adını kullanarak kendilerini yönlendirdiğini iddia etti.

'SONUNDA KUCAĞIMIZA DÜŞECEK': Bunun üzerine soruşturma Keskin’i de kapsayacak şekilde genişletildi. Keskin’in bir telefon görüşmesinde Öner’e bir işadamını kastederek ‘Sonunda kucağımıza düşecek, 5 milyon az, 10 milyon alacağız, sen sürekli gazetecileri röportaja gönder, gerisi kolay’ dediği de belirlendi.

3 AY TUTUKLU KALDI: 22 Mart’ta tahliye olmuştu Keskin, Kocaeli’deki soruşturma kapsamında 29 Aralık’ta tutuklanmıştı. Avukatlarının itirazı sonucu 3 aylık tutukluluğun ardından 2 Mart’ta tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yağma konulu bir başka soruşturmada İstanbul Emniyeti Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’nde 22 Mart’ta ifadesi alınan Recep Keskin daha sonra adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Keskin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'YAĞMA' SUÇLAMASI: Hakimlik, Keskin hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' ve "Var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma" suçlaması ile tutuklama kararı verdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • MİSAFİR 02 Nisan 2018 16:38 DEVİR HIRSIZLARIN DEVRİ YARIN TEKRAR BIRAKILIR,,,YENİ TÜRKİYEDE RÜŞVET VE KUL HAKKKI YİYENLER BAŞ TACI

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