Hodri meydan diyordu! Gözaltına alınıp tüm mal varlıklarına el kondu…

İstanbul’da, Çiftlik Bank benzeri ‘piramit satış yöntemi’ bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında çalışma başlattı. Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan şirket sahibi Serkan Erden’i şirketin Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Cadddesi'nde bulunan merkezinde, babası Enser Erden’i ise şirketin Konya Çumra ilçesinde bulunan çiftliğinde yakalayarak gözaltına aldı. Polisin şirketin merkezinde yaptığı arama da şirketle ilgili bazı dijital verilere el konulduğu öğrenildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirketin hiyerarşik yapısı ve mali profilini incelemeye aldı. Polis ekipleri şirketin mağdur sayısını araştırıyor.

'ÇİFTLİKBANK'LA İLGİMİZ YOK' AÇIKLAMASI YAPMIŞLAR

Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamada, ‘BB Hayvancılık Bakanlık soruşturması nedeniyle üye alımlarımız durdurulmuştur’ ve ‘Birlik Beraberlik Çiftliğinin saadet zincirleriyle herhangi bir alakası yoktur. (Çiftlikbank vs.)’ şekilde uyarılar bulunduğu dikkat çekti.