Hocalara AK Parti içinden operasyon mu çekiliyor? Erdoğan'a kızgınlar mı?

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, son dönem fetvalarıyla eleştiri oklarının hedefindeki Nurettin Yıldız ve Ali İhsan Şenocak, İHH Başkanı Bülent yıldırım gibi isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert çıkışı sonrası bir araya gelmişlerdi. İşte o buluşmanın perde arkası...

Hocalara AK Parti içinden operasyon mu çekiliyor? Erdoğan'a kızgınlar mı?

Kamuoyu önünde birbirleriyle neredeyse kanlı bıçaklı hocaların buluşmasının perde arkasını o buluşmada bulunan gazeteci Nevzat Çiçek açıkladı... Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, son dönem fetvalarıyla eleştiri oklarının hedefindeki Nurettin Yıldız ve Ali İhsan Şenocak, İHH Başkanı Bülent yıldırım gibi isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert çıkışı sonrası bir araya gelmişlerdi. Hocalar buluşmasında neler konuşuldu? Verdiklere fetvalara yönelik eleştirilere ne diyorlar? Cumhurbaşkanı’nın tepkisini nasıl karşıladılar? Nevzat Çiçek, “Buluşmada Cumhurbaşkanı’nın ‘İslam’ın güncellenmesi’ sözleri tartışıldı. ‘Keşke bu kapı açılmasaydı’ denildi. ‘AK Parti giderse kazanımlarımız kaybolur’ diyorlar. Hocaların bir istişare heyeti kurması kararı alındı.” dedi. İşte Çiçek'in anlatımıyla o buluşmada konuşulanlar...

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Hocalara AK Parti içinden operasyon mu çekiliyor? Erdoğan'a kızgınlar mı?

O TOPLANTIDA KİMLER VARDI?: Birbirleriyle neredeyse kanlı bıçaklı olan Cübbeli Ahmet ile Nurettin Yıldız'ın biraraya geldiği toplantıda başka kimler vardı? Nurettin Yılzdız Hoca’nın yanındaki arkadaşlardan Hüseyin Tepe vardı. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İhsan Şenocak, Avukat Cihat Gökdemir ve İHH’dan Yakup Bey vardı. Bir de o fotoğrafta olma­yan Siyer Vakfı Başkanı Muhammed Emin Yıldırım vardı. Onun mekânında gerçekleşen bir toplantıydı...

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Hocalara AK Parti içinden operasyon mu çekiliyor? Erdoğan'a kızgınlar mı?

İHH BAŞKANI NEDEN VARDI?: İHH Başkanı Bülent Yıldırım neden oradaydı? Sonuçta o bir din adamı değildi ve bir yandım vakfının başkanıydı... Nevzat Çiçek anlatıyor: O bütün hocaların tanıdığı, güvendiği bir isim. İHH’nın merkezinde bütün cemaatlerden oluşan bir yapı var. İyi ki de o gün oradaydı, kırgınlığı sona erdirmesi, atmosferi değiştirmesi için herkesin güven duyacağı bir insana ihtiyaç vardı. Bülent Yıldırım’ın öyle bir vasfı bulunuyordu.

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Hocalara AK Parti içinden operasyon mu çekiliyor? Erdoğan'a kızgınlar mı?

VERDİKLERİ FETVALARIN ARKASINDALAR: Nurettin Yıldız’ın “asansörde halvet”, “yastık yorgan” ve en fenası da “çocuklara yönelik evlilik” fetvası var. O günkü toplantıda, tartışma yaratan bu fetvalar gündeme geldi mi? Nurettin Yıldız, “Bir bütün olarak bana sorulan sorular üzerine söylediğim her şeyin arkasında duruyorum çünkü ben bunu fıkhi kaynaklardan alıp aktarıyorum” diyor. Cübbeli Ahmet Hoca’nın da çok tepki çeken nal meselesi vardı. O da kendisine göre açıklayıp söylediklerinin arkasında olduğunu ifade etti.

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