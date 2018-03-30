'Hoca' geldi İranlılar sabaha kadar eğlendi

Van'da, nevruz tatillerini geçiren ve kent ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlı turistler, dün gece ülkelerinde 'Hoca' diye bilinen ünlü sanatçı Moein'in şarkılarıyla coştu. Şarkılara eşlik eden İranlılar, geç saatlere kadar eğlendi.

'Hoca' geldi İranlılar sabaha kadar eğlendi

Van'a nevruz tatillerini geçirmek ve Shopping Fest için gelen İranlı turistler, kent ekomisine büyük katkı sağlıyor. Geçen yıl 500 bin turistin geldiği Van'da, bu yıl 1 milyon turistin gelmesi hedefleniyor. Nevruz tatillerini gündüzleri alışveriş yaparak, geceleri de disko, bar ve konserlerde eğlenerek geçiren İranlı turisler, düzenlenen etkinliklerde gönüllerince eğleniyor.

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'Hoca' geldi İranlılar sabaha kadar eğlendi

İranlı turistler dün gece de Van'ın Edremit ilçesindeki Doueletree Hilton otelinde, ülkelerinde 'Hoca' diye anılan ve en çok dinlenen sanatçılardan olan Moein'in konserinde eğlendi. 1979 İran İslam Devrimi'nin ardından ABD'ye yerleşen ve ülkesine girişi yasaklanan Moein, Edremit ilçesindeki Doubletree Hilton Oteli'nde sahneye çıktı.

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'Hoca' geldi İranlılar sabaha kadar eğlendi

Van'a gelen Moein hayranları, 'İran'ın en iyi viyola çalan sanatçısı' ünvanına da sahip sanatçıyı izlemek için saatler öncesinden salona girdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı konsere gelen İranlılar ellerindeki poster ve çiçeklerle Moein'e büyük ilgi gösterdi.

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'Hoca' geldi İranlılar sabaha kadar eğlendi

Saat 21.00'de başlayan konserde sanatçının seslendirdiği şarkılara tüm izleyenler eşlik etti.

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