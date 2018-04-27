Hizmetçi kameraların farkında bile değildi öyle şeyler yaptı ki...

Getirdiği pizzaya tüküren kuryeyi nasıl unutabiliriz... Sosyal medya da günlerce konuşulan bu olay çok tepki toplamıştı. Ancak bir o kadar da güldürmüştü. Şimdi diğerlerine hazır olun. Birazdan görecekleriniz sizi çok şaşırtacak.

Her şey onunla başladı... Getirdiği pizzaya tüküren kuryeyi nasıl unutabiliriz... Sosyal medya da günlerce konuşulan bu olay çok tepki toplamıştı. Ancak bir o kadar da güldürmüştü. Şimdi diğerlerine hazır olun. Birazdan görecekleriniz sizi çok şaşırtacak. Twitter

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Canlı yayında olduğuğunu spiker; bir ülkede yayınlanan bir haber programında bir spiker canlı yayında olduğunu unutup, garip garip hareketler yapmaya başlayınca olanlar oldu. Aslında yaptığında bir gariplik yok. Bu hareketler aslında her zaman yaptığı hareketlerdi. Twitter

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Yayına girmeden önce sesini ve mimiklerini açmak için yaptığı hareketleri canlı yayında yapınca olanlar oldu. sosyal meda günlerce onu konuştu. Twitter

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