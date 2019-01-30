Hizmet için 186 dernek daha Özhaseki dedi

Ankara sivil toplum buluşmalarında yapılan açıklamada "31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde hizmet için, proje için, çocuklarımız için, daha fazla üretim ve alın teri için ak parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ye destek olmaya karar verdik." ifadelerine yer verildi.

İşte sivil toplum buluşmasında açıklanan basın bildirisi

Değerli basın mensupları, kıymetli federasyon başkanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri. Ankara’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızla başlatılan ve faaliyet alanlarına göre grup grup organize edilecek sivil toplum buluşmaları basın toplantımıza hoşgeldiniz. Davetimize icabet ederek bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyoruz…

İzninizle toplantımıza katılan değerli federasyon başkanlarımızı takdim etmek istiyorum. Sinoplular Derneği Başkanı Kenan Güllü, Karadeniz Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Hacıfazlıoğlu, Kayseri Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Ulvi Bakır, , Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Muammer Bostan, Nevşehir Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Eren, Kırıkkaleliler Vakfı Başkanı Aytekin Araç, Samsun Dernekler Federasyonu Adına Başkan Yardımcısı Satılmış Akyüz, Tokat Dernekler Federasyonu Başkanı Kamil Dündaroğlu, Bilecik Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Akgül Ve Bendeniz Ankara’daki Konyalı Dernekler Fedrasyonu Başkanı Mehmet Erkoç.

31 Mart 2019 tarihinde çok önemli bir seçime gidiyoruz. Bu seçimler cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra yapılan ilk yerel seçimler olması nedeniyle de fevkalade önemlidir. Bu yüzden demokrasilerin olmazsa olmazı olan sivil toplum kuruluşları olarak bizlere çok büyük sorumluluklar düşmektedir.

Bizler Ankara’da yaşayan, doğduğumuz yere olan sorumluluklarımızın yanında doyduğumuz yere de sorumluluğumuzun bilincinde olan sivil toplum kuruluşları olarak ; Ankara da hayatını idame ettiren, ekmek parası buradan kazanan sivil toplum kuruluşları olarak bu seçimlerle ilgili kanaatlerimizi paylaşmak üzere bir araya geldik. Bizlerin Ankara’ya borcu vardır. Ankara’nın havasını soluyoruz. Ankara’nın suyunu içiyoruz. Bu kentte ekmeğimizi kazanıyoruz. O nedenle bu şehirde olup biten herşey bizleri yakından ilgilendiriyor.

Bizler hemşehrilerimizin sorunlarını çözen kuruluşlarınız. Onların düğünlerinde varız. Cenazelerinde varız. Hastanelerinde varız. Eğitim için yavrularımıza burslar veriyoruz. Sportif faaliyetler yapıyoruz. Sosyal ve kültürel faaliyetler yapıyoruz.

Ancak burada bir noktanın altını çizmek isterim. Bizler sadece hemşehrilerimizin sorunlarını çözmek için kurulmadık. Ülkemizi ilgilendiren her türlü sosyal ve siyasal olaylara ilişkin kanaatlerimizi de belirtmek bizim temel görevimiz.

Bizler ezan diyen, bayrak diyen, cumhuriyet diyen kuruluşlarız. Bizler kurtuluş savaşında nasıl cephede yer aldıysak bugün yine vatan için canımızı feda etmeye hazırız. Gezi olaylarında nasıl milli iradenin yanında yer aldıysak, 15 Temmuz hain darbesine nasıl direndiysek yarın yine direniriz.

Değerli sivil toplum temsilcisi arkadaşlar, 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde hizmet için, proje için, çocuklarımız için, daha fazla üretim ve alın teri için ak parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ye destek olmaya karar verdik.

Kayseri’de yapılan projeler ortadadır. Türkiye’nin en büyük stadyumunu yapan, Türkiye’nin en büyük kayak tesilerini yapan Mehmet Özhaseki’nin Ankaralıların yıllardır beklediği hizmetleri yapacağına inancımız tamdır.

Bizler bu kararı alırken sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle istişare ettik. Ankara adaylarının projelerine baktık. Hamasi söylemlerle, hayali projelerle ankara idare edilemez. Projelerin ayakları yere basmalıdır. Projede kaynaklar belirtilmelidir. Proje akla ve hayatın gerçeklerine uygun olmalıdır.

Birde adaylarını dün yaptıklarınada baktık. Mehmet Özhaseki yaptığı hizmetlerle bizlere güven verdi. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. O nedenle ekmeğimiz için, daha yeşil bir Ankara için, çocuklarımız için kararırmız Mehmet Özhaseki’dir. Bizler 10 federasyon başkanı olarak 186 dernek başkanı adına bu açıklamayı yapıyor ve yerel seçimlerde kararımız Mehmet Özhaseki diyoruz. Sayın Özhaseki’yi destekliyoruz. Yapılacak seçimler ülkemiz için hayırlı olsun diyoruz.