Hızlı ve etkili 3 günlük dondurmalı mucize diyet

Bu diyetin başarısı, tamamen ihtiyacınız olan enerjiyi sağlayacak olan kalorilerden oluşması.

Hızlı ve etkili 3 günlük dondurmalı mucize diyet

Çağımızın en büyük sorunlarından biri fazla kilolardır. Günlük koşuşturmalar için çoğumuz sağlıksız beslenir, fast food tarzı yiyeceklere yönelir, yeteri kadar hareket etmeyince de obeziteye doğru giden bir kilo sorunuyla karşı karşıya kalırız. Yoğun çalışma tempolarının kilo almaya zemin hazırladığını günümüzde aldığımız kilolar bizi rahatsız etmeye başlayınca da şok diyetlerde çözüm ararız. Ancak çoğu zaman bu diyetler sağlıklı olmaz ve hızlı kilo vermek bedenimizi de olumsuz etkiler.

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Hızlı ve etkili 3 günlük dondurmalı mucize diyet

Bu diyetlerin birçoğu vücuttan yağı değil suyu atar veya kas dokusunun güçsüzleşmesine neden olur. Kısa bir süre sonra da verdiğimizi sandığımız bu kiloları yeniden alır başa döneriz. Hem sağlıklı hem de etkisi süper bir diyet arıyorsanız işte sırrı. Bu diyetin başarısı, tamamen ihtiyacınız olan enerjiyi sağlayacak olan kalorilerden oluşması. Yani, boş kalori yok. Üstelik de lezzetsiz, keyifsiz yiyeceklerden oluşmuyor, içinde bol bol lezzetli yiyecekler barındırıyor.

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Hızlı ve etkili 3 günlük dondurmalı mucize diyet

Bu diyeti 3 gün boyunca yapın ve arkasından 2 hafta boyunca ara verin. Sonraki dönemlerde yeniden deneyebilirsiniz. Bu diyet süresince alkol almamaya özen gösterin. Kahvenize krema ya da şeker eklemeyin. Fıstık ezmesinden hoşlanmıyorsanız, badem ezmesi, soya fıstığı veya humus gibi sevdiğiniz bir gıdayla değiştirebilirsiniz.

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Hızlı ve etkili 3 günlük dondurmalı mucize diyet

Çağımızın en büyük sorunlarından biri fazla kilolardır. Günlük koşuşturmalar için çoğumuz sağlıksız beslenir, fast food tarzı yiyeceklere yönelir, yeteri kadar hareket etmeyince de obeziteye doğru giden bir kilo sorunuyla karşı karşıya kalırız. Yoğun çalışma tempolarının kilo almaya zemin hazırladığını günümüzde aldığımız kilolar bizi rahatsız etmeye başlayınca da şok diyetlerde çözüm ararız. Ancak çoğu zaman bu diyetler sağlıklı olmaz ve hızlı kilo vermek bedenimizi de olumsuz etkiler.

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