Hızlı kilo verdiren: Çiğ köfte diyeti

Uzman Diyetisyen Ali Dereli, yaz mevsiminde etsiz olarak tüketilebilecek olan çiğ köfte hakkında açıklamalarda bulundu. İşte hızlı kilo vermenizi sağlayacak olan çiğ köfte diyeti…

Hızlı kilo verdiren: Çiğ köfte diyeti

Dereli yaptığı açıklamada, yaz aylarının özellikle kadınlarda forma girme stresini de beraberinde getirdiğini belirterek, "Havalar günden güne ısınırken fazla kilolar adeta içimizi ürpertiyor. Çeşit çeşit diyet listeleri, sağlığımızı tehdit eden zayıflama hapları derken, aç kalınacak uzun günler ve sevdiğimiz yiyeceklerden uzak durma çabasının getirdiği mutsuzluk da cabası. Hem tok tutan, hem zayıflamamıza destek sağlayan ve çok severek yediğimiz çiğ köfte bu zor sürece adeta mükafat niteliğinde" diye konuştu.

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Hızlı kilo verdiren: Çiğ köfte diyeti

Son yıllarda kolay ulaşılabilir, lezzetli, pratik ve her keseye uygun olmasıyla tercih edilen çiğ köftenin diyet yapan kişilere de can simidi olduğunu anlatan Dereli, diyet yapanların hem sevdikleri çiğ köfteden uzak kalmayacağını hem de zayıflamak adına en büyük desteği çiğ köfteden göreceklerini söyledi.

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Hızlı kilo verdiren: Çiğ köfte diyeti

Dereli, çiğ köftenin 3-4 adet tüketildiğinde çok iyi bir ara öğün alternatifi olabileceğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

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Hızlı kilo verdiren: Çiğ köfte diyeti

"Esmer bulgurun kan şekerinize, cevizin kolesterolünüze, limon, acı ve baharatların metabolizma hızınıza olumlu etkilerini düşünecek olursak eğer, çiğ köftenin iyi bir tercih olduğu kanaatine varabiliriz.

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